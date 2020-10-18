Cuca revela conversa com Soteldo sobre saída do Santos: 'Ninguém fica mais triste do que eu'

O técnico Cuca revelou após a vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, na noite deste sábado, que Soteldo o procurou para que ele desse seu ponto de vista sobre a negociação do Santos com o Al Hilal, da Arábia Saudita, que oferece 7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 39,3 milhões) pelo venezuelano. O desabafo foi de tristeza.

Para concretizar a negociação a situação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A reunião está marcada para a próxima quarta-feira.

Com a situação financeira delicada, o Santos busca formas de aliviar os cofres. Inicialmente Lucas Veríssimo seria negociado com o Porto (PT), mas por falta de acordo entre as partes a venda melou. Em alta, Soteldo é a nova tentativa da diretoria.