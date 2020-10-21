Cuca prega cautela a Marcos Leonardo no Santos: 'Está em um estágio'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Marcos Leonardo foi o autor do gol da virada do Santos por 2 a 1 diante do Defensa y Justicia (ARG), pela sexta rodada do grupo G da Libertadores, nesta terça-feira (20), na Vila Belmiro. Prata da casa, o garoto de 17 anos anotou o seu segundo tento como profissional e primeiro pela competição continental.

Ainda assim, o técnico Cuca vê uma maior participação dele com bastante cautela, pois considera o jogador em evolução.

– Ele tem 17 anos, a gente não pode fazer assim “ah, ele vai disputar ser titular”, a gente já tem um grupo enxuto. Se a gente for jogar nele a responsabilidade com 17 anos, ele não vai andar. Tá bom assim. Ele tá entrando pouco a pouco – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após a partida.Ainda assim, o Menino da Vila deve ganhar mais tempo do jogo no Peixe, já que o titular da função atualmente, Kaio Jorge, foi convocado à Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa de jogos-treinos, e Raniel se recupera de uma trombose na perna.

– Ele (Kaio) é muito importante hoje pra nós no processo que a gente vive, e agora você ainda não o tem. Ele tem dois anos a mais que o Marcos Leonardo, então ele tem dois anos a mais de jogo que o Marcos Leonardo. E esses dois anos são dentro do campo. Lógico que o Marcos Leonardo vai vir a ser um grande jogador, mas está num estágio de 17 anos, pra passar pra 18, pra ter o conhecimento, a cancha. Ele tá ganhando corpo. A gente não pode jogar em um menino assim a responsabilidade de uma solução – afirmou Cuca.

O comandante santista ainda pontuou distinções entre as características de jogo de Kaio Jorge e Marcos Leonardo.

– Ele tem outra característica em relação ao Kaio Jorge, que é um centroavante que flutua muito mais e ele (Marcos) é mais um definidor, a gente tem usado ele dentro da necessidade que o jogo pede – pontuou o professor.