Cuca pede e Atlético-MG monitora o zagueiro Wagner Leonardo

O técnico Cuca sugeriu aos scouts do Atlético-MG a observação do zagueiro Wagner Leonardo, do Santos, que está emprestado ao Náutico, de Pernambuco. O clube mineiro ainda não fez nenhuma consulta ao atleta, mas é do interesse do treinador a contratação do jogador.Recentemente, o Atlético-MG solicitou a volta do também zagueiro Nathan Silva, que estava no Atlético-GO. Com isso, o Galo não deve realizar nenhuma proposta para contratar o jogador nesta temporada. A tendência é que o departamento de análise siga acompanhando o desempenho do defensor.O zagueiro Wagner Leonardo, conhecido como “Palha”, vem sendo destaque no time do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor de 21 anos possui os melhores índices de ações defensivas na competição. O atleta foi Campeão Pernambucano no Timbú, inclusive fazendo gol na final.Na temporada 2020, Palha fez alguns jogos com Cuca no Peixe, inclusive atuando como lateral-esquerdo. O vínculo do jogador com o Santos vai até 2024.