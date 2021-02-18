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Cuca parabeniza grupo do Santos por resposta após trauma da Copa Libertadores

Peixe não perdeu depois da final da Copa Libertadores diante do Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 10:06

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 10:06

Crédito: Reprodução/Dugout
Um cena muito bonita foi vista na Vila Belmiro depois da vitória do Peixe no clássico contra o Corinthians. Os jogadores santistas fizeram um círculo no gramado, mostrando toda a união do grupo e ouvindo as palavras do técnico Cuca. O comandante falou sobre o momento, em entrevista coletiva.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- A gente lembrou do Grêmio, Boca e hoje. Agradecemos a Deus. Lembrei ali de como têm sido grandes de perder Libertadores aos 53 minutos do segundo tempo e em três dias ter jogo contra um Grêmio descansado. Jogo com muita intensidade e cheio de desfalques - afirmou.
Cuca também falou dos outros jogos que o grupo fez na sequência. Desde a decisão contra o Palmeiras, o Peixe fez quatro jogos e está invicto na temporada.- Dei parabéns falando dessa gana, dessa vontade de mostrar que podem reverter situação dolorosa. Empatamos dois fora e vencemos dois. Dei os parabéns em cima disso - concluiu Cuca.
O Santos tenta manter a invencibilidade no próximo domingo, 18h15, quando recebe o Fluminense na Vila Belmiro. O duelo pode definir a classificação do Santos para a próxima Copa Libertadores da América.

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