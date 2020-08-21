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Cuca não vê bom jogo de Tailson, mas cita participação do jogador no gol da vitória do Santos: 'É menino'

Na vitória por 1 a 0 contra o Sport, nesta quinta (20), técnico santista experimentou o atacante como meia no lugar do experiente Carlos Sánchez...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 22:19

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 22:19

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
“Escanteado” com Jesualdo Ferreira, o atacante Tailson voltou a ter chances com a alteração no comando do Santos e a chegada de Cuca como técnico. Contudo, o novo professor tem explorado uma nova função do Menino da Vila, como meia.
Na vitória santista por 1 a 0 contra o Sport, nesta quinta-feira (20), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Brasileirão, o treinador santista novamente colocou o Menino da Vila no intervalo, no lugar de Carlos Sánchez, um dos atletas mais experientes do elenco. Cuca já havia feito a mesma alteração na derrota do Alvinegro Praiano por 2 a 0 contra o Internacional, na última quinta-feira (13), no Beira Rio, em Porto Alegre. Contra o Leão da Ilha, Alexi Stival não achou que Tailson fez boa partida, mas atribuiu a queda no desempenho ao calor que fazia na capital pernambucana. Ainda assim, o comandante do Santos viu obediência tática do prata da casa no único gol do jogo, marcado por Marinho, aos 31 minutos do segundo tempo.
– Ele até não fez um grande jogo, porque ele abafou… era um dia muito quente, estava 27, 28º, lá pra baixo está 10, 12. Um calor enorme, um campo super pesado, é menino, dá três quatro piques e a perna fica assim – disse Cuca em entrevista coletiva virtual após o jogo.
– Mas ele foi importantíssimo até no lance do gol. Ele faz um movimento em diagonal, em velocidade, como eu queria que ele fizesse, e abre um espaço pro Marinho receber, porque ele atraia a marcação. Então mesmo sem bola ele ajudou a gente a criar aquela oportunidade que o Marinho foi muito feliz e fez o gol – completou.
Revelado na base do Santos, Tailson ganhou projeção ao marcar o gol da vitória contra o Vasco por 1 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o camisa 39 foi o único Menino da Vila a ter oportunidades com o argentino.

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