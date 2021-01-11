Cuca minimiza suspeitas argentinas sobre Santos ter "escondido" Covid

Os casos de Covid de John e Wagner Leonardo depois do jogo contra o Boca Juniors geraram muita polêmica na Argentina, que especulou o fato dos atletas terem jogado contaminados, com conhecimento do Santos. O fato repercutiu na entrevista de Cuca depois do clássico contra o São Paulo."Eu não vi eles falarem, ouço burburinhos. Não é verdade que sabíamos dos meninos contaminados. Todos jogaram com teste na mão. Vigilância sanitária da Argentina fez os testes antes de voltarmos e deu que os dois estavam com Covid. Podem ter pego na viagem, na própria Argentina. Vieram em avião sanitário, fretamos e pagamos", contou Cuca."Falaram porque ficamos no intervalo no campo. O que tem a ver? Vestiário é longe, fiz diversas vezes na minha carreira. O que tem a ver com a Covid? Isso não existe. Estamos calejados, tenho 35 anos de futebol e sei que isso é tirar foco do pênalti que não foi dado e jogar numa pressão que de repente possam querer usar no futuro em bastidores. Temos tudo certo, jamais faria qualquer falcatrua. Eu tive Covid, fiquei quatro dias na UTI e perdi meu sogro pela Covid. Jamais tiraria proveito disso. Jamais", concluiu Cuca.