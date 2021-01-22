Cuca lamenta desfalques, mas vê vitória merecida do Fortaleza

A derrota para o Fortaleza impediu o Santos de ganhar mais uma posição no Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva virtual depois do jogo, o técnico Cuca fez a sua análise da partida e lamentou os inúmeros desfalques que teve, além dos poupados."Nós tivemos algumas baixas. Perdemos os volantes quase todos. Alison com Covid, Ivonei também. Balieiro teve entorse no joelho e Jobson também. Trabalhamos com três zagueiros para jogar aqui e perdi o Alex, também pelo joelho. Coloquei o Guilherme Nunes. Fizemos um bom primeiro tempo, até melhor, mas perdemos o pênalti. Sair na frente faz a diferença", disse o técnico, que complementou:"No segundo tempo, eles tiveram o pênalti e converteram. Aí muda, entra no jogo do Fortaleza, de velocidade. Jogo foi de chances iguais, posse de bola também, mas no segundo tempo foram um pouco melhores e mereceram vencer", completou o treinador.O pênalti perdido por Jean Mota também foi tema da entrevista do treinador. Cuca sabe que o lance aumentou a confiança do adversário e abalou a do meia.