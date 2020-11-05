Cuca lamenta ausência de vantagem em jogo de ida na Copa do Brasil e diz que empate na volta seria 'mais justo'

Cuca lamentou não ter construído um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, embora tenha avaliado o empate como placar mais justo no duelo de volta contra o Ceará. Nos primeiros 45 minutos, na Vila Belmiro, no dia 28 de outubro, o Peixe empatou em 0 a 0 contra o Ceará, mas acabou perdendo por 1 a 0 na segunda parte da decisão, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, o que culminou na eliminação do torneio nacional.

No primeiro confronto, o Alvinegro atuou durante todo o segundo tempo com um jogador a menos, após expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo, por entrada no atacante Rafael Sobis, aos 45 minutos da etapa inicial.

- É lógico que fazia parte do nosso planejamento passar adiante, se a gente tivesse feito uma vantagem em casa quem sabe aqui a gente administrasse melhor. Propusemos o jogo, quisemos vencer, mas eu não vou achar culpado não nessa derrota - disse o técnico em entrevista coletiva após a desclassificação.

- Antes do gol era um jogo muito aberto, acho até que o empate seria mais justo pelo que as equipes fizeram antes do gol - acrescentou. No entanto, o treinador do Peixe crê que o seu time ter foi desestabilizado após sofrer o único gol das oitavas de final, em Fortaleza. O tento cearense foi anotado pelo meia Vina, aos 25 minutos do segundo tempo.