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Cuca lamenta ausência de vantagem em jogo de ida na Copa do Brasil e diz que empate na volta seria 'mais justo'

Treinador santista acredita que atuação no primeiro tempo da segunda partida poderia ter sido premiada com um gol...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 08:19

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:19

Cuca lamentou não ter construído um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, embora tenha avaliado o empate como placar mais justo no duelo de volta contra o Ceará. Nos primeiros 45 minutos, na Vila Belmiro, no dia 28 de outubro, o Peixe empatou em 0 a 0 contra o Ceará, mas acabou perdendo por 1 a 0 na segunda parte da decisão, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, o que culminou na eliminação do torneio nacional.
No primeiro confronto, o Alvinegro atuou durante todo o segundo tempo com um jogador a menos, após expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo, por entrada no atacante Rafael Sobis, aos 45 minutos da etapa inicial.
- É lógico que fazia parte do nosso planejamento passar adiante, se a gente tivesse feito uma vantagem em casa quem sabe aqui a gente administrasse melhor. Propusemos o jogo, quisemos vencer, mas eu não vou achar culpado não nessa derrota - disse o técnico em entrevista coletiva após a desclassificação.
- Antes do gol era um jogo muito aberto, acho até que o empate seria mais justo pelo que as equipes fizeram antes do gol - acrescentou. No entanto, o treinador do Peixe crê que o seu time ter foi desestabilizado após sofrer o único gol das oitavas de final, em Fortaleza. O tento cearense foi anotado pelo meia Vina, aos 25 minutos do segundo tempo.
- Ficou (mais difícil) depois do gol, porque desequilibrou, desestabilizou, e não temos um jogo forte de jogadores de força, de jogadores de contato, temos uma equipe mais leve. Mesmo que a gente tente jogar a equipe mais pra frente desequilibra a gente, fica pior, porque perde a paciência de trabalhar a bola, que era a única saída que a gente tinha pra empatar. Caímos no jogo que o Ceará queria - afirmou Cuca.

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