Cuca "fura" diretoria e confirma Holan como novo técnico do Santos

O técnico Cuca se despediu do Santos após o empate contra o Fluminense com um "furo" de reportagem: o agora ex-treinador confirmou, antes da diretoria, que será mesmo substituído pelo argentino Ariel Holan. Em sua última entrevista coletiva no comando do Peixe, Cuca revelou já ter conversado com o grupo, pedindo para ajudarem o argentino na adaptação."Eu já falei para os jogadores do novo treinador, da ajuda e de como recebê-lo. Da dificuldade no começo. Vai chegar e já tem Santo André, Ferroviária, São Paulo. Antes o Bahia, que importa muito. Pessoal vai ter que aceitar mais o treinador que tudo. Já conversei com o grupo e com os auxiliares, todo o departamento médico. Holan vem com pouca gente, ele e mais dois auxiliares. Vai precisar muito de toda a turma".