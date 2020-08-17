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Cuca fala sobre recuperação de moral com vitória, e dá nota ao time do Santos contra o Athletico-PR

Para o treinador, gol sofrido no fim, mesmo com o Peixe vencendo por 3 a 0, tirou meio ponto do elenco na apresentação deste domingo (16), contra o Furacão...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 00:15

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 00:15

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Além dos três pontos conquistados e o fim do jejum de cinco meses sem vencer, o técnico Cuca considerou o triunfo por 3 a 1 diante do Athletico-PR, neste domingo (16), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, importante para recuperar o moral do elenco. Segundo o treinador, caso o time chagasse à sétima partida sem vencer, a pressão seria muito grande para uma equipe composta majoritariamente por atletas mais jovens.
– Se você não vence, é uma pressão muito grande para uma equipe jovem. E a moral você não adquire se você não tiver um resultado para conseguir a moral. Acho que hoje a gente recupera um pouco da autoestima, o que é importante pra gente melhorar a performance durante o Campeonato – disse o técnico em entrevista coletiva online realizada após o jogo,Embora contente com o resultado positivo, Cuca chamou a atenção do elenco pelo gol sofrido aos 43 minutos do segundo tempo, quando vencia por 3 a 0. Para ele, o tento marcado por Abner tirou “meio ponto” do time na avaliação final.
– Dou nota 7,5. Se a gente não toma um gol no final, tiraria oito. Aquele gol no final é um relaxo natural que o jogador tem, por faltar três quatro minutos e estar 3 a 0, mas a gente tem que corrigir isso. O jogo só acaba no apito final. De repente você toma um segundo gol e vira um “perereco” só. Tem que tomar cuidado. Já conversei isso com eles lá dentro – afirmou Alexi Stival.
Com o resultado positivo, o Peixe chegou a quatro pontos em três rodadas pelo Brasileirão. O Alvinegro Praiano é oitavo colocado, e enfrenta o Sport, fora de casa, nesta quinta-feira (20), pela quarta rodada da competição nacional.

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