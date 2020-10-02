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Cuca fala pela primeira vez sobre mudanças administrativas no Santos: 'Temos que ficar alheios'

Peixe se classificou às oitavas de final na mesma semana em que o presidente José Carlos Peres foi afastado do cargo...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 22:53

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 22:53

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Cuca comentou pela primeira vez as mudanças na gestão do Santos, que movimento o clube nos últimos três dias, após afastamento de José Carlos Peres da presidência do clube, na última segunda-feira (28), e ascensão do vice, Orlando Rollo, ao cargo máximo.
O treinador santista mencionou dois membros do Comitê Gestor, que, assim como Peres, também foram afastados: Matheus Rodrigues e Pedro Doria. A dupla era bastante ativa nos bastidores do Alvinegro e tinham muito contato com Cuca. Contudo, afirmou que o grupo precisa ficar alheio a essas mudanças.
– Perdemos presidente e diretores, Matheus e Doria. Veio um novo presidente, outro diretor, outro comando. Temos que ficar alheios. Nós somos o Santos. Eles não são do Santos, eles são o Santos – disse em entrevista coletiva concedida após a vitória por 3 a 2 contra o Olimpia (PAR), pela quinta rodada do grupo G, da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (01), que culminou na classificação santista às oitavas de final da competição.Cuca destacou os nove jogos sem derrotas do Santos e valorizou os atletas após se garantir no mata-mata do torneio continental.
– Falo isso para os jogadores. Não é estádio ou diretoria, alegria e tristeza vêm dos jogadores. Estou muito feliz com esses meninos. Vamos perder, claro, mas vamos vender caro. São nove jogos sem perder, sem se queixar. E vamos seguir fazendo nosso melhor – comentou o treinador.
Antes do elenco embarcar para o Paraguai, na última terça-feira (29), o presidente em exercício, Orlando Rollo, compareceu ao CT Rei Pelé, onde conversou com atletas e membros técnicos, em busca de tranquilizá-los quanto a manutenção dos trabalhos no futebol.

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