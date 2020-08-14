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Cuca fala em 'não achar culpados' para má fase do Santos: 'Pego a maior parcela da responsabilidade'

Peixe não vence há seis partidas, e fator motivacional tem atrapalhado o time em campo...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 23:38

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 23:38

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Sem vencer há seis partidas, o Santos vê o extracampo turbulento, com dívidas e punições, se misturar com o campo. Em meio a isso, o técnico Cuca chegou ao clube há uma semana para tentar reverter a má fase das quatro linhas, mas não venceu em suas duas primeiras partidas.
No entanto, após a derrota santista por 2 a 0, contra o Internacional, nesta quinta-feira (13), no Beira Rio, em Porto Alegre, o treinador tomou a frente do grupo durante a adversidade, e afirmou que as vitórias futuras retomarão a confiança.
– Pego a maior parcela da responsabilidade, para isso eu vim, mas depois ganhamos e aumentamos a confiança. Não temos que achar culpado, agora é tenar vencer no domingo – disse o técnico em entrevista coletiva virtual após o jogo.Sem tempo para trabalhar
Cuca chegou ao Alvinegro Praiano na última sexta-feira (07) e aplicou apenas dois treinamentos antes da sua estreia, no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, no domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Entre o confronto diante do Massa Bruta e a partida contra o Colorado, foram quatro dias, com um trabalho regenerativo e duas atividades táticas no meio.
Com o calendário apertado, o treinador santista terá apenas mais três dias antes da terceira rodada da competição nacional, quando enfrenta o Athlético-PR, na Vila Belmiro, neste domingo (16).
– Não se há tempo, é sexto dia com dois jogos e terceiro jogo no oitavo dia. Temos viagem, não há repouso, Temos que equilibrar, usas as peças. Mais da metade eram da base hoje, e essa é a saída – afirmou Alexi Stival.
Para o confronto diante do Furacão, a tendência é que Cuca faça apenas um trabalho tático com o elenco, no sábado, já que a atividade desta sexta-feira (14) será regenerativa para os jogadores que iniciaram como titular no duelo contra o Inter.

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