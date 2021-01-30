Cuca fala em fé e visita igreja no Rio de Janeiro antes da final

O técnico Cuca não esqueceu de sua devoção nem na véspera da decisão da Copa Libertadores da América. Na manhã desta sexta, ele e seu irmão e auxiliar Cuquinha foram até um igreja localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva a tarde, o treinador falou sobre o assunto."Superstição é minha fé. Não é superstição. Eu tenho a camisa da Nossa Senhora, em quem acredito muito. É fé. Hoje, já fui rezar. Fui lá no santuário. Agradecer a ela por tudo o que tem feito por mim, por esses meninos. Isso é uma coisa natural", afirmou o treinador.A fé de de Cuca pôde ser vista em todos os jogos dele na Copa Libertadores. O treinador sempre vai a campo com uma camisa com a imagem de Nossa Senhora Aparecida por baixo do uniforme do clube.Cuca tenta seu bicampeonato da Libertadores, o tetra do Santos, neste sábado, contra o rival Palmeiras. A partida será disputada no Maracanã, às 17h.