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Cuca fala em ajudar na transição e pede paciência ao torcedor do Santos

Treinador confirmou a saída do Peixe após o final do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 22:44

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 22:44
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após a vitória do Santos por 2 a 0 diante do Coritiba na noite deste sábado, na Vila Belmiro, o técnico Cuca confirmou a saída do clube após o Campeonato Brasileiro. O treinador já avisou a diretoria sobre a decisão e se mostrou disposto a ajudar na transição com o próximo técnico do Peixe.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Já conversei com o presidente, com o Quaresma. Vou cumprir meu contrato no que depender de mim. Claro que se tiver um outro treinador a gente faz a transição, ajudo no que for preciso e bato o final do meu contrato - afirmou o treinador, que garantiu não estar participando do processo de escolha do substituto.
- Não estou ajudando, nem me pediram. Tudo que eu faço é com o coração e vou continuar fazendo - afirmou.Cuca também falou sobre a situação financeira do clube e fez um pedido aos torcedores: terem paciência. Ele elogiou bastante a nova diretoria do Peixe, mas deixou claro que os problemas são muitos e, para ajudar na solução, o clube terá de vender alguns jogadores.
- Já falei muitas vezes até como recado para o torcedor. Esse ano vai ser um ano de muita paciência. O pessoal que está entrando é muito sério, vão organizar muito mais a vida do Santos, mas passa por uma reforma grandiosa. Tem os transferbans para serem pagos, contas para serem pagas, mas não tem receita. A receita é a venda de alguns jogadores. Seis que esses meninos valem ouro e quem vier para dar sequência ao trabalho vai ter um grupo maravilhoso - concluiu o técnico.

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