Cuca fala em ajudar na transição e pede paciência ao torcedor do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após a vitória do Santos por 2 a 0 diante do Coritiba na noite deste sábado, na Vila Belmiro, o técnico Cuca confirmou a saída do clube após o Campeonato Brasileiro. O treinador já avisou a diretoria sobre a decisão e se mostrou disposto a ajudar na transição com o próximo técnico do Peixe.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Já conversei com o presidente, com o Quaresma. Vou cumprir meu contrato no que depender de mim. Claro que se tiver um outro treinador a gente faz a transição, ajudo no que for preciso e bato o final do meu contrato - afirmou o treinador, que garantiu não estar participando do processo de escolha do substituto.

- Não estou ajudando, nem me pediram. Tudo que eu faço é com o coração e vou continuar fazendo - afirmou.Cuca também falou sobre a situação financeira do clube e fez um pedido aos torcedores: terem paciência. Ele elogiou bastante a nova diretoria do Peixe, mas deixou claro que os problemas são muitos e, para ajudar na solução, o clube terá de vender alguns jogadores.