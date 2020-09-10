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Cuca explica problemas com Sánchez e Soteldo durante vitória do Santos

Os dois estrangeiros deixaram o gramado irritados na vitória santista por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (05)...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 06:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, dois jogadores do Santos saíram insatisfeitos do jogo: Carlos Sánchez e Soteldo.
O uruguaio saiu de campo irritado, após ser substituído por Ivonei aos 30 minutos do segundo tempo. Já o venezuelano ficou chateado por não ter batido o pênalti que culminou no terceiro gol, já nos acréscimos da partida. Ao fim do jogo, no vestiário, o técnico Cuca conversou com os dois atletas para minimizar os problemas.
– Jogador sai bravo porque quer jogar e a gente tem de respeitar. Sánchez é uma pessoa que respeito muito, gosto do futebol dele. Eu precisava dar uma consistência maior com o Ivonei. Jogador tem cabeça quente – disse o técnico santista em entrevista coletiva virtual após o triunfo.
– Soteldo queria bater o pênalti, mas estava o Marinho. Soteldo falou que não tinha feito gol, mas não precisa, o importante é ganhar com teu comprometimento. Ele entendeu – concluiu o treinador.
Os dois jogadores foram poupados no último sábado (05), na vitória do Alvinegro contra o Ceará, por 1 a 0, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela oitava rodada do Brasileirão, iniciando o duelo no banco de reservas, para poder serem titulares contra o Galo, nesta quarta-feira (05). Com a carga excessiva de jogos, os gringos são vistos como peças fundamentais no plantel santista para a temporada.

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