Cuca explica problemas com Sánchez e Soteldo durante vitória do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Mesmo com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, dois jogadores do Santos saíram insatisfeitos do jogo: Carlos Sánchez e Soteldo.

O uruguaio saiu de campo irritado, após ser substituído por Ivonei aos 30 minutos do segundo tempo. Já o venezuelano ficou chateado por não ter batido o pênalti que culminou no terceiro gol, já nos acréscimos da partida. Ao fim do jogo, no vestiário, o técnico Cuca conversou com os dois atletas para minimizar os problemas.

– Jogador sai bravo porque quer jogar e a gente tem de respeitar. Sánchez é uma pessoa que respeito muito, gosto do futebol dele. Eu precisava dar uma consistência maior com o Ivonei. Jogador tem cabeça quente – disse o técnico santista em entrevista coletiva virtual após o triunfo.

– Soteldo queria bater o pênalti, mas estava o Marinho. Soteldo falou que não tinha feito gol, mas não precisa, o importante é ganhar com teu comprometimento. Ele entendeu – concluiu o treinador.