Cuca evita comentar nova punição da Fifa: Cuido dos meninos e só'

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos vive uma grave crise financeira e foi surpreendido nesta semana ao receber da Fifa mais uma punição. O Peixe não pode contratar jogadores em função da dívida de R$ 30 milhões com o Hamburgo, da Alemanha, e outros R$ 18 milhões com o Huachipato, da Venezuela. Perguntado sobre essas punições em entrevista coletiva após o empate por 0 a 0, contra o Botafogo, o técnico Cuca evitou comentar sobre o assunto.

- Eu cuido dos meninos e só, não quero saber de mais nada. Meu trabalho foi tentar ajustar os casos na Justiça do Everson e Sasha (reforços do Atlético-MG), deu certo. Quitamos parte das pendências e não penso em reforço porque tenho que cuidar dos meninos. Não me queixo de nada. Vou dar meu máximo, não vou lamentar punição - afirmou.

O Estatuto Social prevê anuência do Conselho Deliberativo para contratações a partir de outubro, três meses antes da eleição. Cuca deu sua opinião sobre a situação.

- Colocar culpa em um ou outro... Isso não ajudaria. No dia 30 de setembro, não se pode mais contratar ou vender via Estatuto. São 10 dias. Tirando sábado e domingo, sobram oito - finalizou.