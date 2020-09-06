Cuca elogia João Paulo e destaca goleiros: 'Estamos bem servidos'

Crédito: Samuel Andrade/Santos FC

O técnico Cuca fez questão de elogiar o goleiro João Paulo, um dos melhores em campo na vitória do Santos sobre o Ceará, por 1 a 0, no Castelão. Porém, o treinador não deixou de lembrar dos outros jogadores da posição. Para ele, o elenco do Peixe está bem servido nesse quesito.

- O João Paulo é muito importante. Mas não posso deixar de enaltecer os outros goleiros. Sou correto, tenho planos para todos meus goleiros do elenco. Tenho que falar do John e Everson está treinando muito. Santos está muito bem servido de goleiros - afirmou Cuca.

Everson voltou a ser relacionado depois de ser reintegrado ao elenco após desistir do processo na Justiça que movia contra o Peixe. Cuca comentou sobre a atual situação do ex-titular.