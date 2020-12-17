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Cuca elogia desempenho de Sandry após classificação do Santos na Libertadores: 'Polivalente'

Sandry atuou como titular pelo terceiro jogo consecutivo e foi fundamental em goleada aplicada pelo Peixe diante do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 14:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:20

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Titular nos três últimos jogos do Santos, o meia Sandry foi bastante elogiado pelo técnico Cuca, após a classificação do Peixe às semifinais da Libertadores, ao golear o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (16).
Com as ausências de Vinicius Balieiro, com Covid-19, e Diego Pituca, suspenso, o Menino da Vila ganhou espaço nas mãos do treinador santista e correspondeu, sendo um dos melhores em campo diante do Imortal, tanto contendo as ações gremistas, quanto na distribuição de jogo e construção ofensiva. Cuca ainda brincou relembrando que o meia estava acima do peso quando ele chegou para comandar a equipe, mas que foi surpreendido positivamente com a evolução do atleta.
- Sandry é uma joia que a gente encontrou. Estava meio gordinho (risos), não jogava. Nos surpreendeu no dia a dia. É polivalente, foi nosso 10, nosso 5. Joga nas três do Grêmio. Só vejo humildade e alegria. Muito bom trabalhar com ele, é uma maravilha - disse o técnico em entrevista coletiva ao fim da partida.
Segundo o "SofaScore", o meia do Peixe teve um índice de 81,8% de acerto nos passes contra o Imortal, com quatro desarmes e seis duelos no chão ganhos. A partida de volta pelas quartas de final da Libertadores foi a segunda consecutiva que o jogador atuou durante todos os 90 minutos. No total, são 15 jogos em 2020, quatro como titular, totalizando 578 minutos em campo.

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