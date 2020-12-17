Cuca elogia desempenho de Sandry após classificação do Santos na Libertadores: 'Polivalente'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Titular nos três últimos jogos do Santos, o meia Sandry foi bastante elogiado pelo técnico Cuca, após a classificação do Peixe às semifinais da Libertadores, ao golear o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (16).

Com as ausências de Vinicius Balieiro, com Covid-19, e Diego Pituca, suspenso, o Menino da Vila ganhou espaço nas mãos do treinador santista e correspondeu, sendo um dos melhores em campo diante do Imortal, tanto contendo as ações gremistas, quanto na distribuição de jogo e construção ofensiva. Cuca ainda brincou relembrando que o meia estava acima do peso quando ele chegou para comandar a equipe, mas que foi surpreendido positivamente com a evolução do atleta.

- Sandry é uma joia que a gente encontrou. Estava meio gordinho (risos), não jogava. Nos surpreendeu no dia a dia. É polivalente, foi nosso 10, nosso 5. Joga nas três do Grêmio. Só vejo humildade e alegria. Muito bom trabalhar com ele, é uma maravilha - disse o técnico em entrevista coletiva ao fim da partida.