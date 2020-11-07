Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca é diagnosticado com Covid-19 e desfalcará o Santos

Técnico se sentiu mal durante treinamento neste sábado (07) e foi encaminhado para o hospital na sequência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 13:57

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:57

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Cuca foi diagnosticado com Covid-19. O técnico do Santos apresentou um quadro de mal-estar e dor de cabeça durante o treinamento deste sábado (07), véspera do duelo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (08), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20a rodada do Campeonato Brasileiro.
O treinador foi encaminhado para o hospital Beneficência Portuguesa, próximo ao CT Rei Pelé, onde foi submetido a exames clínicos, tomografia e um novo teste de Covid-19. O quadro do profissional é estável.Ainda assim, o comandante santista foi encaminhado para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ficará em observação e isolamento. Há uma certa preocupação médica por conta da recente cirurgia cardíaca que Cuca foi submetido, no fim de 2018. Na ocasião, o técnico até deixou o Peixe ao encerramento da temporada para cuidar da sua saúde.
Cuquinha será o comandante do Peixe no duelo entre Peixe e Massa Bruta. Pela 14a rodada já havia sido o auxiliar que ficou no banco de reservas no empate em 1 a 1 do Alvinegro Praiano contra o Corinthians, na Neo Química Arena, quando Cuca estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do "fiel escudeiro" do treinador santista, Eudes Pedro, Serginho Chulapa e Marcelo Fernandes também formam o grupo de auxiliares técnicos do Alvinegro, os dois últimos integram a comissão efetiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados