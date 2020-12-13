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futebol

Cuca, do Santos, queria Balieiro na lateral e diz: 'Não fizemos jogo ruim'

Treinador testou Menino da Vila na lateral direita, mas jogador testou positivo para a Covid-19 no sábado. Peixe perdeu para o Flamengo, por 4 a 1, neste domingo, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 19:11

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 19:11

Crédito: Cuca, em Flamengo 4x1 Santos (Ivan Storti/Santos
O técnico Cuca tinha a intenção de utilizar o volante Vinicius Balieiro na lateral direita na derrota do Santos para o Flamengo, por 4 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Menino da Vila testou positivo para a Covid-19 e virou desfalque.
Cuca, inclusive, explicou a formação diferente para o duelo contra o Fla e afirmou que não se arrepende com as decisões.
- Trabalhei a equipe diferente do que foi hoje. Tínhamos o Vinicius Balieiro escalado como titular, com formação diferente. Ontem à noite fiquei sabendo que estava impossibilitado de jogar. Muda muito. Balieiro iria numa função diferente, como lateral-direito como fazia na base. Meias do Flamengo jogam abertos para flutuar quando têm a bola na parte defensiva. Trabalhamos bem e perdemos Balieiro. E isso dificultou mais nosso trabalho. Responsabilidade desse jogo é do treinador, quem põe time em campo. Não me arrependo e faria de novo independentemente do placar. Preciso da melhor condição possível na quarta. Tivemos viagem, jogo desgastante hoje contra equipe que só está envolvida no Campeonato Brasileiro - lamentou Cuca, após a derrota no Maracanã.Cuca viu um primeiro tempo com o Santos atuando de igual para igual contra o adversário. Além disso, em sua análise, afirmou que o Alvinegro não foi mal na partida.
- Primeiro tempo foi quase igual, eles criaram e a gente também. Sofremos gol no fim. No segundo tempo sofremos dois gols em dois minutos. Se é uma equipe sem personalidade e poder de reação, toma seis ou sete. Nós equilibramos novamente, não sei se serve de consolo, mas o gol mais bonito do jogo foi nosso. Gol trabalhado. Eles tiveram dois de pênalti, outro em rebatida e um de cabeça - comentou o treinador.
- Santos perdeu de 4 a 1, mas não fez jogo ruim. Tentou jogar, não deu chutão. Bom primeiro tempo, depois dois gols sofridos em dois minutos. 3 a 0 era um risco grande de perder de mais. Saímos para o jogo, fizemos um gol e poderíamos ter feito outro. Vi muitas coisas boas desses meninos hoje apesar da derrota - emendou Cuca.
O próximo duelo do Santos é nesta quarta-feira contra o Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Uma vitória simples garante o Peixe, além de poder empatar em 0 a 0.

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