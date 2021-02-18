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Cuca diz que futebol de Soteldo foi "fundamental" para a vitória do Peixe

Técnico analisou a partida e explicou como o atacante venezuelano mudou a história do clássico. Peixe agora está mais perto de conquistar a vaga para a Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 23:10

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 23:10

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira e está perto de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe venceu na Vila o Corinthians por 1 a 0, gol de Marcos Leonardo, e pulou para a 8ª posição na tabela do Brasileirão, com 53 pontos.Na entrevista coletiva depois do clássico, o técnico Cuca fez sua análise da partida. O treinador disse que o Corinthians foi melhor no começo do jogo, mas depois a história mudou."Jogo pegado, né? Clássico na chuva. Jogo decisivo, com vitória encaminhando a vaga na Libertadores. Por isso tanta dificuldade. Corinthians começou melhor. Mesmo sem tanta posse de bola, teve mais oportunidades, principalmente pelos extremos com Vital e Mosquito. Tiveram chances ali. E aí deu apagão, a gente conseguiu arrumar esse desconforto. E foi equilibrado até o fim do primeiro tempo.Na volta do intervalo, Cuca promoveu a entrada de Soteldo. Mesmo sem estar com 100% das condições físicas, o venezuelano foi fundamental para a vitória santista.
"Sentíamos que precisávamos de armação maior, mudança de direção para sair da marcação forte. A entrada do Soteldo foi fundamental. Tivemos a velocidade dele na transição por dentro ou por fora. Equipe se soltou, criou chances, fez o gol. E aí ficamos menos com a bola, jogando no erro do adversário. Quando Corinthians colocou jogadores mais altos, fortalecemos o sistema defensivo e controlamos bem", disse Cuca, que no próximo duelo da equipe pode não ter Soteldo. O atacante só jogou 18 minutos do clássico, pois saiu lesionado.
O Peixe pode se garantir na próxima Libertadores já no próximo domingo, quando recebe o Fluminense, às 18h15, na Vila Belmiro. Para conquistar a vaga, basta vencer o jogo e torcer para o Athletico Paranaense não ganhar do Grêmio, em Porto Alegre, partida que será no mesmo horário.

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