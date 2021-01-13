Cuca destaca espírito do Santos e fala em “momento mágico” na semifinal da Libertadores

Na véspera do confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Santos divulgou uma entrevista do técnico Cuca. O comandante santista lembrou o quanto é mágico chegar a uma final de Copa Libertadores (ele foi campeão com o Atlético-Mg em 2013), fez elogios aos argentinos e destacou o espírito da sua equipe nos jogos importantes.- Nós estamos em uma semifinal e temos ganas de chegar à final. Quando você chega é um momento mágico, uma sensação única, então é difícil falar. Você sente, não consegue expor aquele sentimento, então tomara Deus que a gente possa fazer esses meninos sentirem isso. Que quarta-feira a gente consiga fazer um grande jogo e que nós todos estejamos preparados para um jogo difícil. Não é um jogo comum. É uma decisão, contra um time super importante no cenário mundial, um time acostumado, seis vezes campeão, um time maduro, super experiente, que sabe decidir. Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso, não apenas para jogar um jogo decisivo. Emocionalmente precisamos estar preparados para essa partida e a gente está trabalhando bem em cima disso - afirmou o técnico.- A gente tem tido um espírito decisivo na maioria dos jogos da Libertadores. Até no jogo contra a LDU, que a gente perdeu, nós jogamos bem. Foi um dia que a bola não entrou. Nós temos a nossa maneira de jogar, não vamos fugir dela. Estamos em um estágio até melhor porque a gente tem amadurecido dentro da competição, o que é muito importante também para seguir adiante - falou.