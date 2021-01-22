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futebol

Cuca defende garotos e destaca etapa no processo de amadurecimento

Santos perdeu do Fortaleza na quinta com muitos meninos no time titular...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 20:05

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 20:05

Crédito: Ivan Storti/Santos
Com um time cheio de garotos, o Santos foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0 nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o técnico Cuca destacou a participação dos Meninos da Vila e considerou uma etapa no processo de evolução dos meninos.- Tínhamos um grupo de 21 jogadores, com 16 formados na base, com 22 anos de média de idade. Apesar da derrota, está sendo trabalhado para o futuro, feito um plantio para mais tarde vir a colheita. Por esse motivo saímos contentes daqui, apesar da derrota - analisou o treinador.Questionado sobre uma possível falta de foco da equipe, o técnico Cuca fez questão de dizer que esse não é o problema, lembrando dificuldades de entrosamento e afirmando que para garotada, o Brasileirão é Libertadores.- Não é falta de foco. Até porque a Libertadores do pessoal que jogou hoje é esse campeonato, é uma maravilha um menino disputar o Brasileiro. Não tem falta de foco, tem falta de conjunto, isso sim agrava. São meninos, repito. Você não vai cobrar de um menino de 17 anos que resolva, estão encaminhando para virarem grandes jogadores.Com possíveis novos jogadores poupados, o Santos recebe o Goiás no próximo domingo, 18h15, na Vila Belmiro. A preservação de atleta é um plano de Cuca visando a grande decisão da Copa Libertadores da América, no dia 30 de janeiro, contra o Palmeiras, no Maracanã.

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