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futebol

Cuca critica árbitro, mas admite jogo ruim do Santos: 'Não merecemos vencer'

Treinador santista reclama de dois gols anulados do Peixe e a ausência de expulsão do volante Hudson, do Tricolor Carioca, em uma entrada em Soteldo...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 19:39
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca voltará insatisfeito do Rio de Janeiro, onde o Santos foi derrotado por 3 a 1 para o Fluminense, no estádio do Maracanã, neste domingo (25), pela 18ª rodada do Brasileirão. E as dores de cabeça do treinador santista têm nome: Anderson Daronco e o próprio Peixe.
Em entrevista coletiva virtual realizada após a partida, o comandante do Alvinegro não poupou críticas à atuação do árbitro, que viu como crucial para o revés dos Santos. Mas, ainda assim, o treinador admitiu que o seu time não teve desempenho para sair vitorioso contra o Tricolor Carioca.
– A arbitragem do Daronco hoje foi muito ruim. Não deixou o jogo fluir, amarrou o jogo, ficou mais conversando… mas ele é um bom árbitro, esteve num dia ruim, assim como nós estivemos num dia ruim e não merecemos vencer, mesmo que tivessem sido validado os dois gols (após consulta ao VAR). Então são dias, como aconteceu pra ele, na minha opinião, não tira nada o que ele significa, que é um excelente árbitro e excelente pessoa, que teve num dia ruim, e nós jogamos mal e não merecemos vencer – afirmou Cuca.A principal reclamação do treinador em relação à arbitragem foi em relação a dois gols anulados, ambos considerados legais pelo técnico pelo técnico. Além disso, Cuca reivindicou cartão vermelho para o volante Hudson, do Fluminense, Hudson, após dura entrada no atacante Soteldo, do Peixe. Daronco acabou aplicando apenas o amarelo.
– O lance era pra vermelho. Estava há cinco metros meu e cinco metros dele (Daronco). Não adianta passar essa situação pro árbitro de vídeo, é uma sensação que ele tem que ter no campo, como ele teve de anular o nosso gol, o nosso primeiro gol anulado dos dois, que não foi nada, mas ele teve uma interpretação de campo de anular e anulou. Então, foi nisso que eu falei que era tudo contra hoje, o terceiro gol. O segundo gol anulado é interpretativo, se você for buscar o movimento do Arthur ele para, ele não faz uma carga ou alguma coisa, ele para. O jogo é de disputa de espaço. – comentou.
Contra o Fluminense, Cuca chegou à sua 22ª partida a frente do Peixe, em sua terceira passagem, acumulando a quinta derrota. Com o revés diante dos cariocas, o Alvinegro perdeu a oportunidade de encerrar o a 18ª rodada do Brasileirão no G4.

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