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futebol

Cuca crava saída de Soteldo do Santos: 'Último jogo dele'

Diretoria aceitou a proposta de 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3 milhões) do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo atacante. Despedida ocorre nesta noite...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 19:06

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca cravou, antes da bola rolar contra o Coritiba, na noite deste sábado, que Soteldo fará seu último jogo pelo Santos. O atacante está sendo negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3 milhões).
- Não é que pode ser o último jogo do Soteldo. É o último jogo dele. Fizemos a preleção em cima disso. Jogador foi muito importante para nós e vai seguir a vida dele por termos financeiros. Temos que entender - disse.
Para concretizar a negociação a situação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A reunião está marcada para a próxima quarta-feira. Com a situação financeira delicada, o Santos busca formas de aliviar os cofres. Inicialmente Lucas Veríssimo seria negociado com o Porto (PT), mas por falta de acordo entre as partes a venda melou. Em alta, Soteldo é a nova tentativa da diretoria.
Vale lembrar que o Santos tem 50% dos direitos econômicos do jovem atacante, com contrato até 2023. Apesar do clube ter aceitado a proposta, é Soteldo quem decide se irá sair do Santos ou não, além dos conselheiros do Peixe. A diretoria aguarda essa definição.

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