Cuca crava saída de Soteldo do Santos: 'Último jogo dele'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Cuca cravou, antes da bola rolar contra o Coritiba, na noite deste sábado, que Soteldo fará seu último jogo pelo Santos. O atacante está sendo negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3 milhões).

- Não é que pode ser o último jogo do Soteldo. É o último jogo dele. Fizemos a preleção em cima disso. Jogador foi muito importante para nós e vai seguir a vida dele por termos financeiros. Temos que entender - disse.

Para concretizar a negociação a situação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A reunião está marcada para a próxima quarta-feira. Com a situação financeira delicada, o Santos busca formas de aliviar os cofres. Inicialmente Lucas Veríssimo seria negociado com o Porto (PT), mas por falta de acordo entre as partes a venda melou. Em alta, Soteldo é a nova tentativa da diretoria.