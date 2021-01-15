Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca conta ter definido escalação contra o Boca no meio da madrugada

Técnico mudou posicionamento dos jogadores do ataque e meio-campo e comemora entendimento dos atletas com o novo esquema...
14 jan 2021 às 22:20

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 22:20

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
O técnico Cuca surpreendeu no esquema tático do Santos na vitória contra o Boca Juniors. O treinador escalou Soltedo aberto na esquerda, com Lucas Braga mais centralizado, ao contrário do que todos imaginavam.Em entrevista ao programa Seleção SporTV nesta quinta-feira, Cuca contou que essa decisão veio no meio da madrugada e festejou o fato de ter dado certo."Acordei às 4h e fiquei pensando. Pensamos no Lucas Braga por dentro e Soteldo por fora. Lá joguei com Soteldo armando, então devem ter colocado na cabeça isso. Fez gol na ponta esquerda para dentro. Braga jogou de segundo atacante e fez gol de centroavante. Fico feliz", disse Cuca.Questionado sobre qual foi o esquema tático que utilizou na partida, Cuca evitou definir em números, mas explicou as variações que aconteceram durante o duelo."Entendemos o Boca Juniors. Alison fechou como terceiro zagueiro porque o Boca tem Tévez e Soldano. Pituca ficou em linha com ele, mas saiu como meia às vezes como foi no lance do gol. Por isso não dá para falar em número e esquema certinho", comentou o técnico, que finalizou:
"Falaram que o Santos jogou no 5-5 contra o Boca. Nunca tinha ouvido falar, mas fiquei pensando à noite e era verdade. Alison fechando como zagueiro e Kaio fechando na meia é um 5-5. Eles dão um passo a mais e já é um 4-3-3", concluiu o treinador santista.

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados