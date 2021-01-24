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futebol

Cuca confirma o Santos com força máxima para encarar o Goiás

Técnico vai mandar a campo o que tem de melhor, incluindo o lateral Felipe Jonatan e o atacante Lucas Braga, que jogaram no meio de semana contra o Fortaleza...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 17:29
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O técnico Cuca confirmou o Santos com força máxima para o duelo deste domingo, 18h15, contra o Goiás, na Vila Belmiro.O time vai a campo com o que tem de melhor, inclusive com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Lucas Braga, que foram titulares na derrota diante do Fortaleza, no meio de semana.A partida contra os goianos, penúltima antes da grande final da Libertadores da América, servirá como uma espécie de treino para o Peixe, que não quer deixar seus principais jogadores perderem o ritmo de jogo antes da decisão continental.
Cuca mandará a campo a seguinte equipe na Vila: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Sandry, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

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