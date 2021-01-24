Cuca confirma o Santos com força máxima para encarar o Goiás

O técnico Cuca confirmou o Santos com força máxima para o duelo deste domingo, 18h15, contra o Goiás, na Vila Belmiro.O time vai a campo com o que tem de melhor, inclusive com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Lucas Braga, que foram titulares na derrota diante do Fortaleza, no meio de semana.A partida contra os goianos, penúltima antes da grande final da Libertadores da América, servirá como uma espécie de treino para o Peixe, que não quer deixar seus principais jogadores perderem o ritmo de jogo antes da decisão continental.