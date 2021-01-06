Cuca confirma Lucas Braga na equipe titular para jogo contra o Boca

O Santos está escalado para a partida decisiva de logo mais, contra o Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Libertadores, e o técnico Cuca optou por começar o confronto com o atacante Lucas Braga como titular, trazendo Soteldo para o meio e com o garoto Sandry no banco de reservas.A opção do treinador visa uma melhor recomposição defensiva, uma vez que Lucas Braga volta para marcar muito mais do que Soteldo. Cuca quer reforçar a marcação, especialmente no setor de Felipe Jonatan.O restante do time era o esperado pelos torcedores, com Alison e Diego Pituca formando a dupla de volantes e a zaga considerada ideal, com Lucas Veríssimo e Luan Peres confirmados, depois de correrem risco de não jogar.O Santos vai a campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.