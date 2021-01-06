Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca confirma Lucas Braga na equipe titular para jogo contra o Boca

Atacante ganha a disputa com o garoto Sandry, que começa no banco de reservas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:16

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:16

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos está escalado para a partida decisiva de logo mais, contra o Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Libertadores, e o técnico Cuca optou por começar o confronto com o atacante Lucas Braga como titular, trazendo Soteldo para o meio e com o garoto Sandry no banco de reservas.A opção do treinador visa uma melhor recomposição defensiva, uma vez que Lucas Braga volta para marcar muito mais do que Soteldo. Cuca quer reforçar a marcação, especialmente no setor de Felipe Jonatan.O restante do time era o esperado pelos torcedores, com Alison e Diego Pituca formando a dupla de volantes e a zaga considerada ideal, com Lucas Veríssimo e Luan Peres confirmados, depois de correrem risco de não jogar.O Santos vai a campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados