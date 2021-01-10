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futebol

Cuca comemora vitória, mas evita "rabo de pavão" ao falar do Boca

Treinador do Santos lembrou que, após a goleada sofrida para o Flamengo, não criticou ninguém, e que o Peixe venceu o Grêmio por 4 a 1 logo na sequência, também na Liberta...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 20:16

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 20:16

O Santos conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi, mesmo com o time praticamente todo reserva. Na entrevista coletiva virtual depois do jogo, o técnico Cuca comemorou o resultado, primeira vitória em clássico na temporada, e valorizou a estratégia bem sucedida da equipe para a partida.- Dentro da proposta que nós propusemos, fomos muito felizes. Cedemos poucos espaços ao São Paulo, que gosta de transição em toques, de envolver numericamente. Nos precavemos dentro do que foi possível, em cima dos dois treinamentos, um na sexta e um no sábado. O treinador também fez questão de destacar a importância de ter preservado seus titulares para o jogo contra o Boca Juniors. Cuca até citou os minutos em que os principais jogadores atuaram
Questionado sobre a influência do resultado na moral do grupo para quarta-feira, diante do Boca, Cuca lembrou da goleada sofrida diante do Flamengo, no jogo que antecedeu a vitória contra o Grêmio na Libertadores.
- Se na derrota para o Flamengo eu tivesse vindo e criticado alguém, isso mexeria com o ambiente. Se hoje eu fizer rabo de pavão em todo mundo, influencia. É trabalhar. Quarta-feira fazer nosso melhor e um grande jogo. Hoje a gente ganhou opções para o elenco. Tem que falar de Jean Mota, Alex, Balieiro, Laércio, Madson. Viram opções. O banco hoje, repleto de titulares, incentivando, mostra a união desse grupo.
Santos e Boca Juniors se enfrentam na próxima quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Santos avanço com qualquer vitória. Novo empate sem gols leva a decisão da vaga na final para os pênaltis, mas empate com gols elimina o Alvinegro da luta pelo quarto título continental de sua história.

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