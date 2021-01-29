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futebol

Cuca comanda treino tático e mantém dúvida no gol do Peixe

Peixe realizou mais uma vez atividade no CT do Fluminense. Nesta sexta-feira elenco reconhecerá o gramado do Maracanã, palco da decisão da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 21:12

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 21:12

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou no final da tarde desta quinta-feira seu penúltimo treinamento antes da grande final da Copa Libertadores da América. A atividade foi, mais uma vez, no CT do Fluminense e o técnico Cuca segue trabalhando todos os detalhes pensando no duelo contra o Palmeiras.O treinador também recebeu a notícia de que poderá contar com o volante Alison para a decisão. O capitão santista foi liberado pela Conmebol depois de pegar Covid-19 e cumprir todos os protocolos.Com isso, a principal dúvida é no gol, onde o próprio técnico disse não ter escolhido o goleiro que jogará a decisão. John e João Paulo tiveram boas atuações na própria competição e o mistério deve ser mantido até horas antes do duelo contra o Palmeiras.O provável Santos que deve enfrentar o Palmeiras deve ter a seguinte escalação: John (João Paulo); Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.
Nesta sexta-feira, o elenco santista faz seu último treinamento antes da final e também o reconhecimento do gramado do Maracanã. A final será disputada no sábado, às 17h.

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