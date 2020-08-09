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Cuca cita que moral baixa no Santos, e lamenta gol sofrido no fim: 'Temos que saber administrar'

Peixe sofreu empate do Red Bull Bragantino nos últimos minutos da estreia do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 20:07

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 20:07

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos deixou escapar a conquista de três pontos já nos acréscimos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O empate em 1 a 1 foi conquistado pelo Massa Bruta aos 48 minutos do segundo tempo, com o meia Claudinho.
Ao fim da partida, o técnico Cuca lamentou que o time não tenha aumentado o placar. O Peixe abriu o marcador aos 25 minutos do segundo tempo, com Marinho.
– 1 a 0 até o fim abre o risco. Me queixo de não ter feito dois, três, quatro do que termos tomado. Temos que saber administrar. Empate em cima da hora é horrível, mas faz parte – disse o treinador em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.Embora tenha pontuado a falta de “poder de fogo”, Cuca avaliou positivamente a postura do time em campo, mas acredita que precisará elevar o moral do elenco com o tempo para que os resultados sejam melhores.
– Jogamos com muita determinação, força de vontade, aplicação. Taticamente fez grande parte do jogo bom. Infelizmente, não estamos com moral elevado a ponto das coisas darem certo. Com moral, se faz resultado antes, não leva o jogo para o perigo como estava – pontuou Alexi Stival.
Cuca chegou ao Santos na sexta-feira (07) e aplicou apenas dois treinamentos antes de comandar o Peixe neste fim de semana. O Alvinegro Praiano voltará a campo nesta quinta-feira (13), contra o Internacional, às 19h30, no Beira Rio, em Porto Alegre.

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