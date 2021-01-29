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futebol

Cuca busca bi da Libertadores e pode igualar lenda do Santos

Técnico pode se tornar o quinto treinador brasileiro a ser bicampeão continental...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos
O técnico Cuca pode entrar na história do Santos neste próximo sábado, mas também elevar ainda mais seu nome na história da Copa Libertadores da América. Campeão da competição em 2013, com o Atlético Mineiro, ele pode se tornar o quinto treinador brasileiro a se bicampeão continental.
>> Veja a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroEntre os outros nomes está uma lenda do Peixe. Lula, técnico da Era de Ouro santista, venceu a Libertadores em 1962 e 1963. Também são bicampeões: Telê Santana pelo São Paulo (1992 e 1993), Luiz Felipe Scolari por Grêmio (1995) e Palmeiras (1999) e Paulo Autuori por Cruzeiro (1997) e São Paulo (2005).O treinador mais vezes campeão da Libertadores é o argentinos Carlos Bianchi, quatro vezes campeão, uma pelo Vélez Sarsfield e três pelo Boca Juniors. Os também argentinos: Osvaldo Zubeldía (3), Pedro Dellacha (2), Juan Carlos Lorenzo (2) e Marcelo Gallardo (2); além dos uruguaios: Luis Cubilla (2) e Roberto Scarone (2) já venceram mais de uma vez a competição.
Cuca e o Santos vão em busca do título da Copa Libertadores da América no próximo sábado, contra o Palmeiras. A decisão, em jogo único, será no Maracanã, às 17h.

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