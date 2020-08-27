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Cuca banca João Paulo como titular no Santos, e Éverson volta como quarto goleiro

Após boa sequência, prata da casa vence disputa com Vladimir, recuperado de lesão, e Éverson, reintegrado após arrependimento por ação movida contra o Peixe...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 18:26
Mesmo com a reintegração de Éverson ao elenco principal do Santos e o retorno de Vladimir, que desfalcou o Peixe nos dois últimos jogos por lesão, o garoto João Paulo, que vem de duas boas atuações, será mantido como titular da meta santista.
A informação foi garantida pelo técnico Cuca, em entrevista coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (27), onde explicou que a decisão será tomada a fim de aproveitar a fase positiva do garoto de 25 anos.
– Hoje meu goleiro número um, estarei 50% certo e outro 50% errado. Vladimir saiu como titular com lesão. João Paulo entrou muito bem. Há quem diga sobre manter o que saiu e outros falarão sobre o guri que entrou bem. Vou manter o menino que entrou bem. Preciso aproveitar o bom menino, essa confiança. E o Vladimir, com sua qualidade, precisa buscar o número 1 de novo – disse o treinador. No caso de Éverson, dono do gol no Alvinegro Praiano, até acionar o clube judicialmente no dia 19 de julho, ficando afastado das atividades de campo desde então, terá que reconquistar, tanto o seu espaço no grupo, quanto a confiança da torcida. O camisa 22 ficará atrás de Vladimir, que assumiu a posição após a sua saída, e John, que ainda não teve oportunidades com Cuca. Ainda assim, o treinador admite que observará o trabalho de Éverson e que a posição será conquistada na qualidade dos trabalhos diários.
– Ele tratava uma volta antes mesmo do julgamento. Temos que dar o direito de competir com os companheiros de posição. Por isso que volta como o quarto, está sem treinar. Se evoluir, vai ganhando posições. Como tudo na vida. Depende de cada um – afirmou Cuca.

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