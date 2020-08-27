Cuca banca João Paulo como titular no Santos, e Éverson volta como quarto goleiro

– Hoje meu goleiro número um, estarei 50% certo e outro 50% errado. Vladimir saiu como titular com lesão. João Paulo entrou muito bem. Há quem diga sobre manter o que saiu e outros falarão sobre o guri que entrou bem. Vou manter o menino que entrou bem. Preciso aproveitar o bom menino, essa confiança. E o Vladimir, com sua qualidade, precisa buscar o número 1 de novo – disse o treinador. No caso de Éverson, dono do gol no Alvinegro Praiano, até acionar o clube judicialmente no dia 19 de julho, ficando afastado das atividades de campo desde então, terá que reconquistar, tanto o seu espaço no grupo, quanto a confiança da torcida. O camisa 22 ficará atrás de Vladimir, que assumiu a posição após a sua saída, e John, que ainda não teve oportunidades com Cuca. Ainda assim, o treinador admite que observará o trabalho de Éverson e que a posição será conquistada na qualidade dos trabalhos diários.