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futebol

Cuca atribui derrota do Santos a falhas nas finalizações: 'Não fomos felizes'

Peixe teve mais posse de bola que o Vasco, que abriu o placar no início do jogo e venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 19:22

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:22

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca atribuiu a ineficácia do Santos nas finalizações como principal motivo pela derrota por 1 a 0 para o Vasco, neste domingo (20), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.
O time saiu atrás do marcador aos oito minutos do primeiro tempo e, mesmo com posse de bola superior do que a equipe carioca durante quase toda a partida, não conseguiu o empate.
– É um número alto para se finalizar fora de casa, mas não fomos felizes nas finalizações. Foi um pergunta boa. Foram três bolas difíceis e as demais não tivemos a fortuna de fazer um gol. Em contrapartida, o Vasco finalizou bem mais, acho que quatro ou cinco, mas foi feliz, mas saiu na frente, fez o gol – afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida.O comandante do Peixe elogiou o poder de marcação dos vascaínos, que não venciam há cinco jogos e brigam contra o rebaixamento.
– No momento que o Vasco vive, momento que os três pontos são os mais importantes, mais do que desempenho, mais do que tudo, e eu entendo, em confusão, rebaixamento, administraram bem, fecharam bem as linhas muito bem – pontuou Cuca.
Mesmo com os elogios aos adversários, o treinador santista viu o seu time comandando as ações da partida, ainda que não tivesse pontuado.
– Nós tivemos o controle do jogo, da posse de bola, mas não tivemos a eficácia pra empatar. Mais mérito do Vasco, de se fecharem bem e administrarem o resultado. Estão de parabéns – afirmou o técnico.
O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (27), contra o Ceará, na Vila Belmiro, às 18h15. O Peixe é oitavo colocado na competição e mesmo com a revés não corre risco de ser ultrapassado nessa rodada.

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