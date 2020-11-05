Cuca assume responsabilidade por eliminação do Santos e poupa elenco: 'Grandeza está em saber perder'

O técnico Cuca assumiu a culpa pela eliminação do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, após ser derrotado por 1 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, em Fortaleza. O treinador santista também optou a não responsabilizar outras peças pela desclassificação.
Antes disso, o Santos tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no qual é quinto colocado. Neste domingo (08), às 18h15, os santistas encaram o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada da competição, a primeira do segundo turno.
- Vou me regenerar o mais rápido possível pra domingo estar inteiro e fazer um bom jogo contra o Red Bull Bragantino. É isso que a gente tem que fazer e pronto. O que ficou aqui hoje a gente tem que tirar de lição pra não ter esse erro em outra competição de mata-mata, que é a Libertadores - pontuou Cuca.
O Santos deixou a Copa do Brasil sem marcar gols. O Peixe iniciou a competição diretamente nas oitavas de final, já que disputa a Libertadores. No jogo de ida contra o Ceará, na Vila Belmiro, empate em 0 a 0. Já na volta, a derrota para os cearenses por 1 a 0, em Fortaleza, consumou a desclassificação santista.