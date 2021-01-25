Cuca assume culpa por derrota do Santos para o Goiás na Vila

O Santos acabou sofrendo a virada no duelo contra o Goiás, e perdeu a chance de aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. Na entrevista coletiva virtual depois do jogo, o técnico Cuca fez a sua análise da partida e colocou a culpa toda em seu próprio desempenho."Primeiro tempo foi muito bem jogado, o que a gente espera da equipe, jogando com tranquilidade, criando chances, dando poucas chances ao adversário e se impondo dentro da característica. Na segunda etapa mal jogado, totalmente distinto. E muito bem jogado pelo Goiás. Podemos questionar pênalti claro quando estava 2 a 0 e que o pênalti do Goiás foi fora da área. Mas não cabe ao árbitro essa derrota. Temos que assimilar, porque tivemos tempos distintos". "E aí entra a culpa do treinador. Eu fui mal hoje, jogadores não têm culpa. Eu poderia ter dado a concentração ideal para o segundo tempo e não fiz, deixei fluir ao natural. Responsabilidade e culpa totais são minhas. Mérito ao Goiás, parabéns, e eu não dei a concentração devida. Por isso tomamos os gols. Jogada de bola parada, que geralmente cortamos, e dois erros em saídas de bola que geralmente não temos", concluiu.