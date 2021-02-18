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futebol

Cuca analisa Holan e não descarta deixar o Santos nos próximos dias

Treinador falou que pode deixar a Vila antes do fim do Campeonato Brasileiro para que novo técnico tenha mais tempo de conhecer o elenco antes do início da temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 23:28

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 23:28

Crédito: TyC Sports
Mesmo depois de uma vitória no clássico diante do Corinthians, o assunto novo treinador surgiu dentro do Santos. O atual comandante Cuca foi questionado sobre o nome de Ariel Holan, que está praticamente acertado com o Peixe.Cuca não fugiu da pergunta em sua coletiva de imprensa e comentou sobre o técnico argentino."Conheço de jogar contra o Independiente na Libertadores em 2018. Time ajustado, muito bom. Foi campeão no Chile. Outros tantos foram falados e também são bons treinadores, os brasileiros como Tiago Nunes, Felipão, Lisca, Diniz.. questão de escolha", comentou Cuca.O treinador também fez questão de dizer que pode cumprir seu contrato até o final, mas também não descartou sair antes do fim do Brasileirão.
"Quando conversei com Rueda, Quaresma e Jorge, falei que iria até o fim do contrato a não ser que o Santos contratasse um treinador para ganhar esse tempo. Lógico que isso cria uma ansiedade. A gente quer ajudar o clube. Hoje me parece que praticamente definiu o treinador. Não sei, mas está em fase de definição. Tem gente que está cravando. Vou curtir hoje e vou ver amanhã no clube se há um treinador contratado para fazer uma transição. Não dá para treinar um time tendo outro. É um tempo que ele ganha".
O motivo dado por Cuca para deixar o time antes do término do Campeonato Brasileiro é o novo treinador ter mais tempo com o elenco antes do começo da próxima temporada.
"Termina o campeonato na quinta e tem jogo domingo já. Ganharia um tempo nesses dois jogos, pode ser um atrativo a mais para os jogadores. Quem está um pouquinho acomodado dar um salto. Se for assim, estou aqui para ajudar. Quero o bem do Santos".
O Santos está cada vez mais próximo de um acerto com o argentino Ariel Holan para substituir Cuca na próxima temporada. O treinador gostou do projeto apresentado pelo Peixe e a contratação depende agora da aprovação do Comitê de Gestão, que deve se reunir já nesta quinta-feira para bater o martelo sobre essa questão.

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