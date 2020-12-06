Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cuca afirma que Santos 'tem que vender' Lucas Veríssimo ao fim da temporada

Zagueiro teve proposta do futebol português barrada pelo Conselho Fiscal santista durante a última semana...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2020 às 07:00
Na última semana, o zagueiro Lucas Veríssimo teve mais uma vez a sua venda ao futebol europeu brecada no Santos. Embora o Comitê de Gestão do clube tenha aprovado a proposta do Benfica (POR), o Conselho Fiscal vetou a negociação. Em entrevista coletiva concedida neste sábado (05), após o empate em 2 a 2 do Peixe com o Palmeiras, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, o técnico Cuca disse que é o Alvinegro tem uma dívida com o defensor de articular a sua ida para a Europa assim que a temporada se encerrar.
- Ele não tá em dívida, de forma nenhuma, com a gente, quem está em dívida com ele somos nós, e quando falo nós, não é comissão técnica, mas é nós Santos, é dar uma solução pra ele, porque a diretoria aprova, o presidente aprova a venda dele, e o Conselho Fiscal não aprova, imagina a cabeça do jogador? Aí vamos jogar contra a LDU e sai no dia do jogo contra a LDU a matéria de que o Conselho Fiscal não aprova, e nós estamos mexendo com o ser humano, que é sensível, emotivo - afirmou o treinador.
- Aí vem hoje, ontem, sai a matéria de novo que o Conselho não aprovou de novo. Tem que tirar o chapéu pro Lucas Veríssimo. E tem que acabar o ano e o Santos tem que vender o Lucas Veríssimo da melhor forma que possa - acrescentou. Lucas Veríssimo já manifestou o seu desejo de se transferir ao Velho Continente e estava animado com a investida do clube português, principalmente pelo fator dele ser desejo expresso do técnico Jorge Jesus, que recentemente passou pelo futebol brasileiro, dirigindo o Flamengo, e acompanhou de perto o desempenho do zagueiro santista.
Contudo, a proposta dos Encarnados não era boa pro Peixe, já que eles ofereceram o pagamento de 6,5 milhões de euros (R$ 40,6 mi) em cinco parcelas anuais a partir de 2022, com o primeiro ano de Veríssimo sendo por empréstimo. Para ter parte do dinheiro de forma instantânea, a diretoria santista conseguiu uma carta de crédito junto a uma instituição financeira belga, que reteria 1,4 milhão de euros (R$ 8,7 mi). Veríssimo teria direito a 10% do valor, mais 15% teriam que ser pagos de comissão a um empresário, portanto, o Peixe ficaria com cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 21,8 mi) e, por conta disso, os conselheiros fiscais não aprovaram o avanço do negócio.
Aos 25 anos de idade, Veríssimo está no time principal do Peixe há cinco e vem sido alvo do futebol europeu há algumas janelas de transferências, mas entraves sempre impedem a transferência. Cuca enxerga que o atleta está 'vendo o tempo passar' e valoriza que, mesmo assim, o defensor siga atuando em bom nível.
- Vamos falar o português correto, sem muita frescura e meia palavra, o Veríssimo teve a quinta ou sexta procura que ele tem nos últimos três, quatro anos, então ele foi vendido pra Ucrânia, Rússia, Portugal, Arábia e nunca saiu daqui. É um jogador que tem visto o tempo passar, muitas vezes as promessas de diretorias virem dele ser vendido. E como fica a cabeça do jogador? A gente não pode pôr culpa, a gente tem que dar valor pelo que ele tem feito de entrega dentro do campo. Isso é uma referência que a gente tem - pontuou o técnico santista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados