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Cuca admite poupar jogadores: 'Hoje foram alguns e amanhã serão outros'

Técnico santista fez uma analogia para explicar o motivo de poupar parte dos titulares na vitória diante do Ceará, neste sábado, fora de casa. Questão física deve ser fator primordial...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 00:16

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 00:16
Crédito: Samuel Andrade/Santos
O Santos venceu o Ceará neste sábado, por 1 a 0, no Castelão, com alguns titulares poupados. Sánchez e Soteldo, por exemplo, foram alguns do time titular que começaram a partida no banco. Perguntado sobre o tema na entrevista coletiva, o técnico Cuca fez uma analogia da questão física dos jogadores com a manutenção de um automóvel.
- Jogador não é um carro, precisa de tanque cheio, uma certa quantia de gasolina. Se você não fizer um pit stop ninguém aguenta. Hoje foi uns e amanhã serão outros. Vamos acreditar na força dos meninos. Metade do time feito em casa, isso é bom, é satisfatório - disse o comandante.
Com uma série de partidas quarta e domingo, o departamento médico santista mostra preocupação com a parte física dos atletas, principalmente por conta das longas viagens. Cuca comentou sobre o tema.
- Não é poupar, é pensar no amanhã. São dois jogos por semana, viajamos o dia inteiro, campo pesado, calor. Natural sentir um pouco no segundo tempo. Dois times acabaram com nove, mais desgaste ainda - finalizou.

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