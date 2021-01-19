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futebol

Cuca admite necessidade de poupar antes da final da Libertadores

Santos tem três jogos pelo Brasileirão antes da decisão contra o Palmeiras no dia 30...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 10:06

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 10:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A difícil sequência de jogos antes da decisão da Copa Libertadores da América preocupa o técnico Cuca. O comandante santista deu entrevista para o programa De Olho no Peixe, nesta segunda-feira, e deixou clara a necessidade de poupar jogadores para evitar desgaste e lesões. - Você não tem como fazer eles jogarem numa intensidade (nessa sequência). Não tem como. Se eu for um louco de colocar os caras para jogar e alguém ter uma lesão muscular, vou me culpar para o resto da vida. A gente tem que ter experiência, ter sorte de ninguém machucar. Não é abrir mão dos jogos, mas é desigual. Jogar com um grupo enxuto. Não pode jogar a responsabilidade nesses meninos - afirmou o treinador.O Santos visita o Fortaleza nesta quinta-feira, 19h, no Castelão. Na sequência, recebe o Goiás, na Vila Belmiro, e visita o Atlético Mineiro, no Mineirão, antes de viajar para o Rio de Janeiro.A tão esperada decisão da Copa Libertadores da América será no dia 30 de janeiro, contra o rival Palmeiras, no Maracanã. O título será definido em jogo único.

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