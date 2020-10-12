Cuca admite ainda não saber como utilizará Robinho no Santos

No último sábado (10), o técnico Cuca ganhou um novo reforço, o atacante Robinho que teve o seu retorno para a quarta passagem pelo Santos anunciada.

Ainda assim, o treinador santista ainda não pensou de que forma encaixará o jogador no seu esquema de jogo. Robinho se notabilizou como um jogador de velocidade e repertório, que poderia, em seu tempo auge, jogar pela beirada de campo. No entanto, hoje, com 36 anos, as duas principais possibilidades são dele atuar centralizado na entre os dois extremos ou como falso 9. De toda forma, o comandante do Peixe é só elogios ao Menino da Vila e já desejou boa sorte para o atleta em sua chegada.

– Estava lá na Vila, recebi a notícia, que seja bem-vindo. Espero que nos ajude muito dentro e fora de campo, como o Marinho, que tem um caráter maravilhoso. Ainda não pensei como utilizar o Robinho – afirmou Cuca.