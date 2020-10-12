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Cuca admite ainda não saber como utilizará Robinho no Santos

Treinador santista elogiou novo reforço e desejou boas vindas ao "Rei das Pedaladas"...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 22:27

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 22:27

No último sábado (10), o técnico Cuca ganhou um novo reforço, o atacante Robinho que teve o seu retorno para a quarta passagem pelo Santos anunciada.
Ainda assim, o treinador santista ainda não pensou de que forma encaixará o jogador no seu esquema de jogo. Robinho se notabilizou como um jogador de velocidade e repertório, que poderia, em seu tempo auge, jogar pela beirada de campo. No entanto, hoje, com 36 anos, as duas principais possibilidades são dele atuar centralizado na entre os dois extremos ou como falso 9. De toda forma, o comandante do Peixe é só elogios ao Menino da Vila e já desejou boa sorte para o atleta em sua chegada.
– Estava lá na Vila, recebi a notícia, que seja bem-vindo. Espero que nos ajude muito dentro e fora de campo, como o Marinho, que tem um caráter maravilhoso. Ainda não pensei como utilizar o Robinho – afirmou Cuca.
O “Rei das Pedaladas” chega ao Peixe com um contrato de cinco meses, recebendo R$ 1,5 mil (piso mínimo para atletas profissionais de futebol), com bônus de R$ 300 mil após 10 partidas disputadas e mais R$ 300 mil após o 15º jogos – ambos os prêmios sendo pagos após o fim do contrato. Ainda há preferência de renovação por parte do Alvinegro por mais 1 ano e 7 meses.

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