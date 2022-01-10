CT do Corinthians passou por higienização antes da reapresentação do elenco

O Corinthians preparou o CT Joaquim Grava para a reapresentação do elenco, que acontece nesta segunda-feira (10). No fim de semana que antecedeu a retomada dos trabalhos, o Centro de Treinamento passou por um processo de higienização, cumprindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. O Timão contratou uma startup especializada na área de saúde para desinfectar todo o ambiente do CT e instalar dispenser com produtos para a prevenção da Covid-19.

A mesma empresa também foi responsável por fazer as testagens, tanto de coronavírus, quando de Influenza, nos atletas e funcionários antes do início dos trabalhos nesta manhã. A perspectiva é que 150 pessoas sejam façam o teste rápido e caso resultem positivo serão encaminhadas para um exame PCR. Caso haja nova detecção do vírus, a HCR fará o acompanhamento do indivíduo com testes diários até negativar.

- Estamos aplicando no Corinthians o protocolo HCA Protege, que compreende todas as etapas do trabalho: desinfecção, testagens e instalação dos dispensers. O foco é em biossegurança, oferecendo o protocolo mais completo para o Corinthians começar a temporada com tudo - disse Paulo Pan, um dos sócios da empresa responsável pelo cumprimento dos protocolos sanitários no CT Joaquim Grava.

Foram desinfectados os 32 apartamentos do CT Joaquim Grava, além dos demais ambientes, como salas de musculação, fisioterapia, massagem, tecnologia e estatísticas, comissão técnica, complexo de aplicação da biomecânica para prevenção de lesões, vestiários, academia, além de outros espaços como cozinha, sala de jogos, leitura e lan house. Foi utilizado um produto atóxico capaz de quebrar a camada protetora do vírus aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Também foi entregue a todos os jogadores e demais funcionários amostras do antisséptico que ficarão dispostos nos dispencers espalhados no Centro de Treinamento. O produto conta com 99,99% de proteção contra bactérias. fungos e vírus como o coronavírus e influenza.