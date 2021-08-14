CSA vence líder Coritiba e se aproxima do G4 da Série B

O CSA deixa a zona de rebaixamento da Série B cada vez mais no passado. O Azulão venceu o líder Coritiba, na tarde deste sábado (14), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, por 3 a 0. Os gols foram marcados pelo meia Renato Cajá e pelos atacantes Iury Castilho e Marquinhos.
A vitória em Alagoas levou o CSA aos 25 pontos somados em 18 jogos disputados e colocou o Azulão na 11ª posição, colocando onze pontos de diferença para o Vitória - primeiro time dentro da zona de rebaixamento - e ficando apenas seis pontos do Goiás - primeira equipe dentro do G4 da Série B.
O revés fora de casa estacionou o Coritiba nos 33 pontos e pode fazer o Coxa Branca perder a liderança da Série B em caso de vitórias de CRB ou Náutico na 18ª rodada da competição nacional.
Primeiro tempo:
A primeira grande chance do jogo saiu aos 16 minutos e por pouco não foi por uma pintura. Após briga dentro da área do Coritiba, a bola ficou no alto e Delatorre virou uma bicicleta da entrada da área e Wilson saltou no pé da trave esquerda para fazer uma ótima defesa.
Aos 23 minutos o placar foi aberto. Após cruzamento pela esquerda de Gabriel, Renato Cajá apareceu dentro da área sem marcação e testou no canto esquerdo sem chances para Wilson.
Melhor no jogo, o CSA perdeu uma grande chance aos 27 minutos. Após ótimo lançamento, Gabriel deixou Delatorre livre sem goleiro dentro da área, mas o atacante dominou de canela e perdeu a chance de ampliar o placar.
O atacante Delatorre perdeu mais uma chance incrível aos 32 minutos. Após roubada de bola, Silas deixou o centroavante livre dentro da área e cara a cara com Wilson, mas finalizou no pé do goleiro Coxa Branca.
Dono da partida, o CSA ampliou o placar em uma cobrança de pênalti após Romário derrubar Gabriel dentro da área. Aos 37 minutos, Iury Castilho deslocou Wilson e fez o segundo do CSA no jogo.
Aos 42 minutos o tempo fechou em Alagoas. Após uma confusão entre Waguininho e Yuri, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães deu quatro cartões amarelos - três para o CSA e um para o Coritiba.
Segundo tempo:
O primeiro lance de perigo da segunda etapa saiu logo aos sete minutos. Após cruzamento de Natanael, Yuri raspou contra o próprio patrimônio no cantinho esquerdo e obrigou Thiago Rodrigues a voar e fazer uma defesa espetacular para evitar o gol do Coritiba.
Aos 14 minutos o CSA chegou ao terceiro gol. Após ótima jogada pela esquerda, Renato Cajá deu linda enfiada de bola para Marquinhos, que saiu cara a cara com Wilson e chutou sem chances para Wilson.
Tranquilo no jogo, o CSA levou perigo ao Coritiba mais uma vez. Aos 23 minutos, Marquinhos recebeu na entrada da área, chutou colocado e obrigou Wilson a voar novamente e evitar mais um gol do Azulão.
Aos 33 minutos o Azulão perdeu mais uma grande chance de ampliar a goleada. Após cruzamento pela esquerda, Marquinhos apareceu livre dentro da área e se jogou para cabecear a bola, que subiu demais e saiu por cima da meta do Coxa Branca.
Buscando ao menos um gol de honra, o Coritiba teve a última oportunidade já nos acréscimos, aos 48 minutos. Após confusão dentro da área, a bola sobrou para Waguininho, que chutou rasteiro e parou no meio da defesa do Azulão.FICHA TÉCNICACSA X CORITIBA:
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)Data e hora: 14/08/2021 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Cartões amarelos: Iury Castilho, Thiago Rodrigues, Delatorre, Marco Túlio, Aylon (CSA); Nathan Ribeiro, Val (CTB)
GOLS: Renato Cajá (23'/1°T) (1-0), Iury Castilho (37'/1°T) (2-0), Marquinhos (14'/1°T) (3-0)
CSA (Técnico: Ney Franco)
ESCALAÇÃO: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Fabrício e Ernandes; Yuri, Silas (Bruno Mota, aos 21/2ºT), Renato Cajá (Yago, aos 28/2ºT) e Gabriel (Marquinhos, aos 11/2ºT); Iury Castilho (Aylon, aos 28/2ºT) e Dellatorre (Giva Santos, aos 21/2ºT).
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
ESCALAÇÃO: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro (Wellington Carvalho, aos 0/2ºT), Luciano Castán e Romário (Val, aos 0/2ºT); Willian Farias, Gustavo Bochecha (Rafinha, aos 0/2ºT) e Robinho (Biel, aos 34/2ºT); Guilherme Azevedo (Igor, aos 0/2ºT), Léo Gamalho e Waguininho.