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CSA mostra interesse em ficar com Igo, e permanência do goleiro no Botafogo para 2022 se complica

Alvinegro tem opção de compra para ficar com o jogador, atual titular da equipe sub-20, mas situação financeira complicada inviabiliza adquiri-lo em definitivo...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 13:16

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 13:16
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo ainda não sabe se ficará com um dos destaques da equipe sub-20 para a próxima temporada. O Alvinegro até acenou com interesse de manter Igo Gabriel, goleiro titular da equipe sub-20, para 2022, mas a situação atual não é positiva: o CSA, dono dos direitos federativos do atleta, pretende utiliza-lo e quer que ele retorne à Alagoas.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12
Igo Gabriel está emprestado ao Botafogo até o dia 31 de dezembro. Até lá, o Alvinegro tem uma opção de compra em valor fixado para contratar o goleiro de forma definitiva, mas a complicada parte financeira do Alvinegro inviabiliza este tipo de movimentação.
A diretoria do Glorioso entrou em contato com o CSA e os empresários de Igo afirmando que a intenção seria renovar o empréstimo por mais uma temporada. A resposta inicial, contudo, foi negativa.
O time alagoano tem a intenção de utilizar Igo Gabriel e coloca o goleiro no radar para planos a curto/médio prazo. O arqueiro é um dos destaques do time sub-20 do Botafogo na temporada - inclusive, foi o herói da classificação do Alvinegro sobre a Cabrofriense pela Copa OPG, defendendo dois pênaltis.
O goleiro de 20 anos tem 31 jogos disputados na temporada 2021. Ele chegou a ser relacionado para jogos do Botafogo na Série B do Brasileirão e comumente treina com a equipe profissional no Estádio Nilton Santos.

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