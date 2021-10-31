CSA mostra interesse em ficar com Igo, e permanência do goleiro no Botafogo para 2022 se complica

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo ainda não sabe se ficará com um dos destaques da equipe sub-20 para a próxima temporada. O Alvinegro até acenou com interesse de manter Igo Gabriel, goleiro titular da equipe sub-20, para 2022, mas a situação atual não é positiva: o CSA, dono dos direitos federativos do atleta, pretende utiliza-lo e quer que ele retorne à Alagoas.+ Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12

Igo Gabriel está emprestado ao Botafogo até o dia 31 de dezembro. Até lá, o Alvinegro tem uma opção de compra em valor fixado para contratar o goleiro de forma definitiva, mas a complicada parte financeira do Alvinegro inviabiliza este tipo de movimentação.

A diretoria do Glorioso entrou em contato com o CSA e os empresários de Igo afirmando que a intenção seria renovar o empréstimo por mais uma temporada. A resposta inicial, contudo, foi negativa.

O time alagoano tem a intenção de utilizar Igo Gabriel e coloca o goleiro no radar para planos a curto/médio prazo. O arqueiro é um dos destaques do time sub-20 do Botafogo na temporada - inclusive, foi o herói da classificação do Alvinegro sobre a Cabrofriense pela Copa OPG, defendendo dois pênaltis.