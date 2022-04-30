CSA arranca vitória contra Sport no fim e sai do Z4 da Série B

Neste sábado (30), o CSA recebeu o Sport e fez uma boa partida. Os mandantes pressionaram o rival por quase todo o duelo, mas o goleiro Maílson fez grande atuação e parecia impedir a vitória azulina. Até que na reta final, Lourenço fez o gol do triunfo.
Com o resultado, o Leão da Ilha se manteve na terceira colocação, com oito pontos conquistados e na próxima sexta-feira (6), recebe a Tombense, às 21h30 (de Brasília). Por sua vez, o Azulão saiu do Z4 e agora está com seis em 13º e recebe o Criciúma na quarta (4), às 21h.CSA APERTOU!CSA começou apertando o Sport, principalmente na saída de bola adversária. Aos 8 minutos, Dalberto roubou a bola de Fabinho, avançou em velocidade e cara a cara com o Mailton, finalizou mal e o goleiro defendeu.
Mais tarde, Osvaldo fez duas ótimas jogadas individuais, mas após cruzar na área, Dalberto no primeiro lance E Mezenga no segundo, não aproveitaram.
Aos 33’, após cruzamento de Diego Renan, Mezenga chegou a abrir o placar, mas houve impedimento no lance. Na reta final, Osvaldo recebeu na entrada da área e chutou forte, mas a bola pegou em Ewerthon.
Na volta do intervalo, o CSA continuou melhor e quase abriu o placar com chute de Diego Renan, que parou em grande defesa de Maílson. Mais tarde, Lourenço se livrou da marcação e bateu forte para mais uma intervenção do goleiro. No rebote, Osvaldo mandou para fora. O atacante teve outra oportunidade e chutou por cima.
Aos 30', Juba mandou no meio da área do CSA, Jaderson cabeceou cara a cara com Marcelo Carné e o goleiro azulino fez uma grande defesa. No fim, Lucas Marques levantou na área do Sport, Maílson tirou, Lourenço aproveitou a sobra e fez o gol da vitória.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CSA x Sport Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-ALData/horário: 30/04/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior-PRAssistente 1: Bruno Boschilia-PRAssistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos-PRVAR: Heber Roberto Lopes -SCAVAR: Jonny Barros de Oliveira - SCCartões amarelos: Igor, Diego Renan (CSA), Luciano Juba, Rodrigão (Sport)Cartões vermelhos: -GOLS: Lourenço (42'/2T) (1-0)
CSA - Técnico: Mozart
Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Diego Renan; Geovane (Giva Santos 14'/2T), Yann Rolim (Lourenço 14'/2T) e Gabriel (Lucas Marques 33'/2T); Osvaldo (Didira 24'/2T), Dalberto (Lucas Barcelos 33'/2T) e Bruno Mezenga.
Sport - Técnico: Gilmar del Pozzo
Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Hernandez (Chico 35'/2T); Fabinho (Bruno Matias - intervalo), Ronaldo Henrique e Pedro Naressi (Jáderson 21'/2T); Bill (Vanegas 14'/1T), Luciano Juba e Kayke (Rodrigão - intervalo).