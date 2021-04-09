Crystal Palace x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, o Crystal Palace recebe o Chelsea no Selhurst Park, em Londres, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 13:30 (de Brasília), é vital para os Blues avançarem na tabela rumo à classificação para a Champions League.

Veja a tabela do InglêsNa 12ª colocação, o Crystal Palace faz um campeonato de 'meio de tabela', e seus 38 pontos somados em 30 partidas deixam a equipe longe da zona de rebaixamento. Dessa forma, os londrinos estão fora de perigo e em uma posição segura.

- Para mim, não acho que os jogadores devam precisar de motivação extra para esses últimos oito jogos. Tenho a sorte de ter um grupo de jogadores muito bom, um grupo de jogadores muito experiente, mas um grupo de jogadores muito profissionais - disse Roy Hodgson.

O Chelsea quer a Champions League, e a vitória neste sábado contra o Crystal Palace é essencial para tal. Com 51 pontos somados em 30 jogos, a equipe ocupa a 5ª colocação, e segue um ponto atrás do West Ham, 4ª colocado e primeiro classificado para a Champions.

- Temos que começar de novo e de novo, e esse é o desafio. É muito importante que estejamos totalmente focados em todos os desafios que temos, esqueçamos os jogos e resultados que tivemos, aceitemos todos os novos desafios e levantemos novos desafios desde o início - disse Thomas Tuchel.FICHA TÉCNICACRYSTAL PALACE X CHELSEA - Campeonato Inglês - 31ª rodada

Data e horário: 10/04/2021, às 13:30 (de Brasília)Local: Selhurst Park, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Dan CookOnde assistir: ESPN Brasil

CRYSTAL PALACE (Treinador: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Kouyaté, Cahill e van Aanholt; Ayew, Milivojevic, Ridewald e Eze; Benteke e Zaha.

Desfalques: Batshuayi, Sakho, Tomkins, Clyne, Ferguson, McArthur e McCarthy (lesionados).

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount e Pulisic; Timo Werner.