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Crystal Palace acerta a contratação por empréstimo do belga Michy Batshuayi, do Chelsea

Atacante, de 26 anos, que renovou seu contrato com os Blues, voltará aos Eagles por mais um ano. Na temporada 2018/19, ele disputou 13 partidas e marcou 6 golos pelo Palace...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 17:05
Crédito: Esta será a segunda passagem deBatshuayipelos Eagles, já que disputou a Premier League com a camisa do Palace na temporada 2018/19 (Divulgação/Crystal Palace
Nesta quinta, o Crystal Palace acertou a contratação do atacante Michy Batshuayi por empréstimo de um ano. Esta será a segunda passagem do belga pelo time do sul de Londres, já que disputou a Premier League com a camisa do Palace no final da temporada 2018/19. Além disso, ele também renovou o seu contrato com o Chelsea, clube que detém seus direitos por mais um ano, até junho de 2022.
Como o jogador não tem espaço no time dirigido por Frank Lampard, foi emprestado para ter ritmo de jogo e seguir a sua carreira na Premier League. Pelos Eagles, ele disputou 13 partidas e marcou seis gols em 2018/19. Já com a camisa vermelha da seleção belga foram 29 jogos e 16 tentos.- Sinto-me em casa aqui. Conheço os meus companheiros e como o clube funciona. Por isso, para mim, foi a melhor decisão. Estou feliz e quero fazer uma boa época aqui - disse Batshuayi ao site do Crystal Palace.
Ao anunciar a contratação, o presidente do Crystal Palace, Steve Parish, teceu muitos elogios aos atacante belga e disse estar muito feliz com o retorno de um jogador, que tem o carinho da torcida.
- Estou absolutamente encantado em receber Michy de volta ao Crystal Palace. Ele é um jogador que admiramos há muito tempo, além de ser uma figura imensamente popular com todos aqui durante sua última passagem de sucesso conosco - comentou.
O belga perde na concorrência para o recém-contratado Timo Werner, Tammy Abraham e Olivier Giroud. Contratado em 2016 vindo do Olympique de Marseille, o jogador não rendeu o que se esperava e já foi emprestado em diversas ocasiões para Borussia Dortmund, Valencia e Crystal Palace.

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