Crystal Palace acerta a contratação por empréstimo do belga Michy Batshuayi, do Chelsea

Crédito: Esta será a segunda passagem deBatshuayipelos Eagles, já que disputou a Premier League com a camisa do Palace na temporada 2018/19 (Divulgação/Crystal Palace

Nesta quinta, o Crystal Palace acertou a contratação do atacante Michy Batshuayi por empréstimo de um ano. Esta será a segunda passagem do belga pelo time do sul de Londres, já que disputou a Premier League com a camisa do Palace no final da temporada 2018/19. Além disso, ele também renovou o seu contrato com o Chelsea, clube que detém seus direitos por mais um ano, até junho de 2022.

Como o jogador não tem espaço no time dirigido por Frank Lampard, foi emprestado para ter ritmo de jogo e seguir a sua carreira na Premier League. Pelos Eagles, ele disputou 13 partidas e marcou seis gols em 2018/19. Já com a camisa vermelha da seleção belga foram 29 jogos e 16 tentos.- Sinto-me em casa aqui. Conheço os meus companheiros e como o clube funciona. Por isso, para mim, foi a melhor decisão. Estou feliz e quero fazer uma boa época aqui - disse Batshuayi ao site do Crystal Palace.

Ao anunciar a contratação, o presidente do Crystal Palace, Steve Parish, teceu muitos elogios aos atacante belga e disse estar muito feliz com o retorno de um jogador, que tem o carinho da torcida.

- Estou absolutamente encantado em receber Michy de volta ao Crystal Palace. Ele é um jogador que admiramos há muito tempo, além de ser uma figura imensamente popular com todos aqui durante sua última passagem de sucesso conosco - comentou.