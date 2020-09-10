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futebol

Cruzeiro x Vitória-BA. Onde seguir, palpites e prováveis times

Com novo treinador, Ney Frando, a Raposa tentará iniciar a sonhada reação na Série B do Brasileiro diante dos baianos, em casa...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 17:41
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e Vitória-BA se enfrentam nesta sexta-feira, 11 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela 9ª rodada da competição. O duelo é vital para a Raposa, que estreia Ney Franco como treinador após demitir Enderson Moreira, iniciar sua reação na competição. Está na 17ª posição, com cinco pontos em oito jogos. Lembrando que a punição da FIFA tirou seis pontos da Raposa por um débito com o Al Wahda, dos Emirados Árabes. A escalação não deverá ter muitas mudanças em relação ao time que empatou com o CRB, também no Gigante da Pampulha. A ausência certa é de Henrique, que diagnosticada uma pequena lesão muscular na panturrilha direita. Já o técnico Bruno Pivetti, do Leão, não terá à disposição Alisson Farias, Van, Maurício Ramos, Rafael Carioca e Léo Morais, que estão machucados. Outras baixas são o meia Marcelinho e o atacante Caicedo, ambos suspensos, além do atacante Ewandro, que ainda não foi regularizado. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x VITÓRIA-BAData-Horário: 11 de setembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Edina Alves Batista (SP)Assistentes:Daniel Luis Marques(SP) e Daniel Paulo Ziolli(SP)Onde acompanhar: Premiere, SporTv(menos para MG), Rádio Itatiaia, 95,7 FM e Super FM, 91,7 Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá(Manoel) e Matheus Pereira; Jadsom, Filipe Machado e Maurício(Régis); Arthur Caike, Airton e Marcelo Moreno(Thiago). Técnico: Enderson Moreira Vitória-BA: Ronaldo, Jhonatan Bocão(Leandro Silva), Wallace Reis, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Dudu , Fernando Neto, Matheusinho, Vico e Léo Ceará. Técnico: Bruno Pivetti Palpites: o Vitória é o favorito para 50% da redação. O empate conta com 30% de apostadores e a má fase da Raposa deixou apenas 20% que creem no seu triunfo.

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