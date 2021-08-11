Cruzeiro x Vitória-BA. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A meta do Cruzeiro diante do Vitória-BA nesta quarta-feira, 11 de agosto, pela 17ª rodada da Série B, às 19h, no Independência, é vencer, obviamente. Mas, além dos três pontos, a Raposa quer embalar na competição, se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e ter fôlego para iniciar uma sequência positiva até o fim do turno e começar a segunda parte do campeonato mais confiante e com um time mais fortalecido para buscar o acesso. E, encarar os baianos pode ter suas vantagens, pois o Leão está em crise, sem treinador desde que Ramon Menezes deixou o clube, porém, sem que sua saída fosse anunciada oficialmente até hoje. Ricardo Amadeu está no comando interino.

Outra dificuldade extracampo é com o seu presidente, Paulo Carneiro, que vem sendo pressionado a deixar o cargo, tornando o ambiente no Vitória tenso e turbulento. É essa instabilidade que o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo quer se aproveitar para conseguir mais três pontos e diminuir a distância para o G4. O treinador terá o retorno de Norberto, que estava suspenso. Porém, não contará com Felipe Augusto, que levou o terceiro cartão amarelo. Marcelo Moreno deve seguir como titular, ainda mais depois de confirmar que seguirá no clube até o fim do seu contrato, no fim de 2022. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X VITÓRIA-BA Data: 11 de agosto de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (Ambos do DF)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Norberto (Flávio), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Rômulo, Ariel Cabral e Rafael Sobis; Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno. Desfalques: Raúl Cáceres, Lucas Ventura e Henrique e Keké (lesionados), Felipe Augusto (suspenso) VITÓRIA-BA (Técnico:Ricardo Amadeu)​Lucas Arcanjo; Raul Prata, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; Marcinho, Guilherme Santos e Samuel. Desfalques: Guilherme Rend, Dinei, Thalisson, Ronaldo, Marcelo e Wesley (lesionados). Wallace (suspenso)