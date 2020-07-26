Cruzeiro x URT. Onde ver, palpites e prováveis times

O torcedor do Cruzeiro matará a saudade do time na manhã deste domingo, 26 de julho. A Raposa entrará em campo às 11h contra a URT no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, que retorna às atividades após 131 dias paralisado devido a pandemia do coronavírus. A equipe celeste terá novidades no time, pois houve contratações, destaque para os laterais Giovanni e Raul Cáceres, e o meia Régis. Se chegaram atletas, também teve saídas: dispensas de Edílson e Robinho, além das devoluções de Everton Felipe e Angulo para São Paulo e Palmeiras respectivamente. É nesse cenário de renovação, pois desde que o Mineiro foi paralisado, a Raposa teve nova direção, com a eleição de Sérgio Santos Rodrigues para presidente, um novo treinador, Enderson Moreira, que estreia neste domingo, e a esperança de haver uma reação do time, quinto colocado na competição, ameaçado de ficar de fora das semifinais. No lado da URT, a mudança foi ainda mais drástica. Com demissão em massa do elenco por questões financeiras, o time de Patos de Minas teve de reconstruir todo o grupo de atletas. Dez jogadores do time que iniciou o campeonato foram recontratados, além da troca de treinador: saiu Ademir Fonseca, entrou ohnatan Alemão. O Trovão Azul ainda tem chances remotas por classificação. O time do interior está na oitava colocação com 11 pontos, e ainda corre algum risco de rebaixamento. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO X URTData-hora: 26 de julho de 2020, às 11h(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli da SilvaAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes LimaOnde acompanhar: Tempo Real LANCE! e Premiere Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e João Lucas; Ariel Cabral e Jean; Stênio, Régis e Patrick Brey; Marcelo Moreno.. Técnico: Enderson Moreira URT: Cris (Júnior); Mizael, Davy, Rodolfo, Jhonathan Moc; Wembley (Túlio), Valkenedy, Ian Augusto (Gabriel); Kesley (Renan Amorim), Júlio Magalhães, Willian Mococa (Mateus). Técnico: Johnatan Alemão Palpites: o Cruzeiro tem favoritismo para 65% da redação. Outros 25% acham que vai dar Coelho. E, os demais 10% creem no empate.